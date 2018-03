Cassacco, morto in un incidente stradale un 43enne di Tricesimo

CASSACCO - Incidente mortale sulle strade del Friuli. E' accaduto nel pomeriggio di domenica 4 marzo, attorno alle 17, a Cassacco, di fronte al consorzio agrario. La vittima è un 43enne di Tricesimo che si trovava in sella alla sua moticicletta.

L'uomo avrebbe perso il controllo della sua moto per cause ancora in corso di accertamento, finendo contro una ringhiera. L'impatto è stato molto violento e per il centauro non c'è stato nulla da fare. Il personale del 118 ha tentato di stabilizzarlo e di portarlo d'urgenza all'ospedale di Udine, ma il 45enne è morto durante viaggio in ambulanza.

Sul posto, oltre ai carabinieri sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco.