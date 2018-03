Prime proiezioni: M5S primo partito (29-32%), centrodestra avanti (33-36%)

UDINE - Primi Exit Poll sulle elezioni politiche 2018. Stando a quelli diffusi da Nicola Piepoli per Rai1 relativi alle coalizioni, centrodestra tra 33,5 e 36,5%, Movimento Cinque Stelle tra 29 e 32%, centrosinistra tra 25 e 28%, Leu tra 3 e 5%. Per quanto riguarda i singoli partiti, Forza Italia si assesterebbe tra il 12,5 e il 15,5%, la Lega tra il 12,5 e il 15,5%, Fratelli d'Italia tra il 3,5 e il 5,5%, Noi con L'italia-Udc 1-3%, il Pd 20-23%.

Si tratta, come detto, di proiezioni che sostanzialmente vengono confermate anche dalle indicazioni fornite da La7 e Mediaset, con Movimento 5 Stelle primo partito (tra 28 e 33%) e centrodestra prima coalizione (30-37%). Pd tra 17.5 e 23%. Per quanto riguarda la proiezione dei seggi alla Camera, centrodestra tra 225 e 265, centrosinistra tra 115 e 165, M5s tra 195 e 235, Leu tra 12 e 20.

EXIT POLL RAI PER LA CAMERA - Alla Camera, queste sono le forchette percentuali: Movimento 5 stelle 29,5-32,5, Partito democratico 20,0-23,0, Lega 13-16, Forza Italia 12,5-15,5, Fratelli d'Italia 3,5-5,5, Liberi e Uguali 3,0-5,0, +Europa di Emma Bonino 2,0-4,0, Noi con l'Italia-Udc 0,5-2,5, Civica popolare di Beatrice Lorenzin 0,0-2,0, Insieme 0,0-2,0, Svp 0,0-1,0, altri 2,5-4,5.

EXIT POLL RAI PER IL SENATO - Al Senato, le forchette percentuali sono: Movimento cinque stelle 29,0 - 32,0, Pd 20,5 - 23,5, Forza Italia 13,0 - 16,0, Lega 13,0 - 16,0, Fratelli d'Italia 4,0 - 6,0, Liberi e uguali 3,0 - 5,0, +Europa 2,5 - 4,5, Noi con l'Italia-Udc 1,0 - 3,0, Civica popolare 0,0 - 2,0, Insieme 0,0 - 2,0, Svp 0,0 - 2,0, altri 0,0 - 2,0.