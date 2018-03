Bimba di 7 anni morsa al naso da un cane

TARVISIO – Una bimba di 7 anni è stata morsa al naso da un cane. Il fatto è accaduto sabato a Tarvisio, in un locale che si affaccia sulle piste da sci. La piccola è stata portata al Pronto soccorso di Tolmezzo, fortunatamente non in gravi condizioni.

LA BIMBA HA TOCCATO I DENTI DEL CANE - Il fatto è accaduto verso le 14. La piccola, di nazionalità croata, si trovava nel capoluogo della Valcanale con il papà e due sorelle. Stando a una prima ricostruzione, la bimba si sarebbe avvicinata al cane, tenuto al guinzaglio dal padrone, con l’intento di accarezzarlo. Avrebbe però toccato i denti dell’animale, innervosendolo. Il cane quindi l'ha azzannata al volto, procurandole alcuni punti di sutura. Immediati i soccorsi, con l’arrivo sul posto dei poliziotti incaricati di pattugliare le piste, che hanno proceduto ad accompagnare la piccola al poliambulatorio di Tarvisio.

INDAGINI DELLA POLIZIA - Da qui la bambina è stata portata in ambulanza a Tolmezzo. La Polizia è al lavoro per ricostruire nei minimi dettagli la vicenda.