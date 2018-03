Cassacco, cade con la motocicletta e muore

CASSACCO – La vittima dell’incidente verificatosi domenica verso le 17 a Cassacco, è il 43enne Igor Tullio, residente a Tricesimo. L’uomo è uscito di strada mentre si trovava a bordo della propria motocicletta, morendo poi durante il trasporto in ospedale.

Il sinistro è avvenuto sulla provinciale 55, in viale Udine. Ancora da chiarire la dinamica del fatto: Tullio ha perso il controllo della moto finendo fuori strada all’altezza del Consorzio agrario e sbattendo contro una rete metallica. Purtroppo i soccorsi, che si sono prodigati per salvargli la vita, non ce l’hanno fatta. Un’uscita autonoma la sua, che non ha lasciato tracce di frenata sull’asfalto. Potrebbero quindi essere stati un malore o una distrazione a causa l’uscita di strada del mezzo a due ruote.

Tullio era molto conosciuto nel suo paese natale, Tricesimo. Grande appassionato di moto, lascia nel dolore la moglie i due figli piccoli. Attivo in politica, chi l’ha conosciuto lo descrive come una persona socievole e buona, sempre disponibile al confronto e al dialogo.