Judo: grande bronzo per il friulano Bardus, in Puglia (© )

TARCENTO - Iacopo Bardus (Judo Kuroki Tarcento) ha conquistato con una gara coraggiosa e di altissimo livello tecnico e agonistico la medaglia di bronzo nel Trofeo Mr. Judo Puglia a Martina Franca (Taranto), prima prova del Trofeo Italia 2018. Quattro le sue vittorie, di cui due molto tirate, e una sconfitta in semifinale con il siciliano Cardella.

A LIVELLO NAZIONALE - Con la gara di Taranto, Bardus è salito al secondo posto nella ranking list nazionale di categoria dietro a Cardella e quindi avrà una posizione favorevole nella seconda prova prevista a Riccione, a giugno. Bardus, lo scorso anno finalista agli italiani, era riuscito a raggiungere solo il 5° posto nel Trofeo Sankaku a Bergamo e dunque la prova di Marina Franca ora lo colloca in una posizione molto importante. Ilaria Cosenza invece ha invece raggiunto il 10° posto che le vale il primo punto nella Ranking List nazionale: per lei una bella gara in una dimensione agonistica nuova. In gara i due judoka del Kuroki sono stati seguiti da Junio Valerio Tullio Filippig.

GLI ALTRI ATLETI - È stato Mattia Gino Codutti il mattatore per conto del Judo Kuroki nella prima prova del Criterium giovanissimi 2018 a Zoppola. Il giovanissimo ha stravinto la sua poule del 2008 con tre ippon. Argento per Emma Adami, bronzo per Mattia Toffoletti, Andrea Di Bernardo, Chiara Coradazzi, quinto posto per Martina Adami. Tecnico in gara Sebastiano Billardello coadiuvato dal consigliere Alberto Bertossi.