Ceghedaccio: quasi tutto pronto per festeggiare i 25 anni

UDINE - E' tutto pronto per una nuova ed importante edizione del Ceghedaccio che quest'anno compie ben 25 anni.

LA LOCATION E LE DIFFICOLTA’ - "Avremmo voluto dire basta o, perlomeno, cambiare location e non fare più nulla ma il mix di affetto, simpatia e il calore di tutti gli amici del Ceghedaccio ci hanno dato la forza di restare e continuare, almeno per quest'anno - racconta Renato Pontoni, ideatore del Ceghedaccio -. Così, dopo i malumori dell'ultima edizione nati da alcune divergenze con la Fiera di Udine, abbiamo cercato la via della mediazione e trovato un nuovo accordo per l'utilizzo degli spazi per le due edizioni del 2018 sempre al padiglione 6 della fiera, grazie anche al sostegno del Questore di Udine e delle forze di Polizia che hanno elogiato spirito, organizzazione e pubblico di questa ormai storica manifestazione".

GLI EVENTI - Le date fissate per il 2018 sono 20 aprile e 19 ottobre e saranno due date davvero speciali, piene di energia e con molte novità per celebrare al meglio i primi 25 anni del Ceghedaccio e festeggiare alla grande con tutto il pubblico.

LA SERATA - »Vorremmo che clienti e amici, nuovi e vecchi, vengano o tornino a rivivere con noi le emozioni della nostra musica di qualità alla fiera di Udine, dove siamo di casa dal 2004 e dove nel bene e nel male è successo di tutto - continua Pontoni. Nonostante tutto siamo ancora qua: da sempre crediamo che la nostra festa appartenga al nostro pubblico, quello sano, educato ed esemplare, quello transgenerazionale e trasversale composto dal "povero e dal ricco" dal "dottore all'operaio", dalla mamma e dalla figlia, quello che ama fare festa e divertirsi, ballare e scherzare senza gli eccessi e senza fare tardi".

L’INVITO - "Venite pronti per ballare come non avete mai fatto prima nella vostra vita, sarà fantastico. Venite con il vostro abito delle feste per ballare fino a farvi venire i crampi ai polpacci, venite con lo spirito giusto e con quella spensieratezza che ci farà passare una serata memorabile in un clima d'altri tempi".

LE NOVITA’ - Lo staff è già al lavoro per in un nuovo spettacolo: "Sì - conclude Pontoni - perché il Ceghedaccio è un vero e proprio spettacolo che sa dare emozioni vere e bella musica. Segnatevi le date sul calendario, agenda o telefonino e seguiteci sui nostri canali web e social per restare sempre aggiornati su tutte le novità che abbiamo in serbo per voi".

Info: ceghedaccio.com