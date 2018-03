Intossicata dal monossido di carbonio: 61enne finisce in ospedale

CIVIDALE DEL FRIULI - Ancora un caso di intossicazione da monossido di carbonio. Questa volta a rischiare la vita è stata una donna di 61 anni di Sanguarzo, nel cividalese.

I SOCCORSI - L’allarme è stato lanciato dai vicini della signora, attorno alle 18.30 del 4 marzo. Sul posto è giunto il personale medico con un’ambulanza inviata dalla centrale Sores di Palmanova. Assieme ai sanitari - come anticipato da Il Gazzettino - anche i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Cividale che hanno verificato subito un tasso di monossido di carbonio superiore alla norma. Spetterà proprio ai pompieri - che si sono anche occupati di mettere in sicurezza l’abitazione - verificare le cause che hanno portato alla diffusione del gas. La 61enne, che è sempre rimasta cosciente, è stata trasportata Santa Maria della Misericordia di Udine per accertamenti. Non è in pericolo di vita.