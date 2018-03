Colto da un malore mentre passeggia: muore un pensionato 73enne

BUTTRIO – Stava passeggiando sulle colline di Buttrio insieme alla moglie quando è stato colto da un malore. E’ morto così Giulio Paravano, 73 anni, pensionato di Buttrio. E’ successo domenica 4 marzo dopo pranzo, verso le 16.

L’uomo si è accasciato e nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il 73enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. Come ha messo in evidenza il Messaggero Veneto, il primo ad anticipare la notizia, l’uomo era molto conosciuto in paese, dopo aver passato una vita alle officine Danieli di Buttrio.