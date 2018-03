Incidente in tangenziale: c'è una vittima

TAVAGNACCO - Grave incidente stradale, nella tarda mattinata di lunedì 5 marzo, in tangenziale Ovest, all'altezza della sede di Hypo Bank. Una persona a bordo di una Renault Clio ha perso la vita. Si tratta di un 52enne di Tavagnacco, Maurizio Passaro. La persona che si trovava insieme a lui sull'auto, una donna di 42 anni, sua convivente, è rimasta ferita in modo grave.

Le auto coinvolte nel sinistro sono due Clio: da una prima ricostruzione della dinamica, pare che l'auto su cui viaggiava Passaro sia sbandata finendo nel terrapieno in erba che costeggia la carreggiata e ribaltandosi. Il 52enne sarebbe finito fuori dall'auto, centrato in pieno da un'altra Clio che sopraggiungeva sul lato opposto. Il conducente, un uomo di Prato Carnico, non ha potuto fare nulla per evitare il corpo.

Sul posto il personale del 118 (con un'ambulanza e un'auto medica), la Polizia stradale (che ha provveduto a chiudere il tratto di tangenziale), i carabinieri e i Vigili del Fuoco. L'incidente è avvenuto attorno alle 13.