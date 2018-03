Gli eventi in programma martedì 6 marzo

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 6 marzo, a Udine e provincia, eccoli.

Brunori Sas

Un incredibile 2017 per Brunori Sas, autentico protagonista della nuova scena cantautoriale italiana, che ha conquistato il pubblico e la critica con l’ultimo album di inediti ‘A casa tutto bene’, recentemente certificato disco d’oro e seguito dal grande successo live dell’omonimo tour, con oltre 65 mila biglietti venduti. Dopo i numerosi riconoscimenti, tra cui la Targa Tenco per la miglior canzone dell’anno con ‘La Verità’, che ha ottenuto anche il disco d’oro, il cantautore è partito ora con una nuova avventura teatrale ‘Brunori a teatro – canzoni e monologhi sull’incertezza’. L’unica data in Friuli Venezia Giulia del nuovo tour di Dario Brunori è in programma domani, martedì 6 marzo 2018 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, per l’organizzazione di Zenit srl, in collaborazione con il teatro stesso, il Comune di Udine e la Regione Friuli Venezia Giulia. Info su www.azale.it.

Zero in condotta

Tornano al cinema in versione restaurata le opere di uno dei più grandi artisti del cinema: Jean Vigo! Dopo L’Atalante, domani martedì 6 marzo alle ore 19.45 sullo schermo del Visionario Zero in condotta, film ‘maledetto’, massacrato dalla censura dell'epoca, ma che ha trovato negli anni successivi numerosi seguaci e imitatori. A seguire i due cortometraggi À propos de Nice e La natation par Jean Taris, champion de France. Per informazioni, consultare il sito, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Mio Eroe

Giuliana Musso ritorna nei prossimi giorni nel circuito Ert con il suo più recente monologo, Mio Eroe. Lo spettacolo, prodotto da La Corte Ospitale, sarà martedì 6 marzo al Teatro Benois-De Cecco di Codroipo, con inizio alle 20.45. Maggiori info, qui.

Carmen

Continua al cinema Centrale l’appuntamento con gli spettacoli in diretta dal prestigioso palcoscenico della Royal Opera House di Londra: domani martedì 6 marzo, alle 19.45, sarà la volta della Carmen. La prevendita è attiva online e presso la cassa del cinema (biglietto intero €12, ridotto €10). La sua Carmen si distacca dalla tradizione includendo musica composta da Georges Bizet per quest’opera ma normalmente non eseguita e conferendo una voce nuova alla protagonista dal fascino immortale. Per informazioni, consultare il sito, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Incentivazione alle assunzioni

L’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – Confapi Fvg organizza con la Regione, il 6 marzo, alle 14.30, nella propria sede in viale Ungheria 28 a Udine, un incontro di approfondimento sulle misure regionali di incentivazione alle assunzioni e stabilizzazioni occupazionali e sugli strumenti principali a sostegno degli investimenti, della ricerca e sviluppo e dell’innovazione. Sono previsti gli interventi di Gianni Fratte e Alessandra Miani dell’Agenzia regionale per il lavoro e di Rodolfo Martina di Friulia spa e coordinatore dell’Agenzia Investimenti Fvg.

‘Musica e pittura: Carnevale notturno di Chagall’

E’ questo il leitmotiv del concerto conclusivo della rassegna ‘Classica all’Uccellis’ in scena a Udine: martedì 6 marzo, alle 17.30 nella Chiesa di S. Chiara riflettori sul Quartetto Chagall, l’Ensemble che meglio di qualsiasi altro incarna l’imprendibile alchimia artistica che unisce musica e pittura. Paolo Skabar e Matteo Ghione violino, Jacopo Toso viola e Ilsu Güresçi violoncello eseguiranno un programma dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart, con il Quartetto in re minore KV 421, e a Ludwig van Beethoven, con il Quartetto in do minore op.18 n.4. L’ingresso è libero e aperto alla città.

‘Donne: giustizia e legalità’

Storie professionali e personali. Storie di donne, di giustizia e di legalità. Per il programma di anteprime di Calendidonna 2018, il 6 marzo, alle 18 nel Salone del Popolo a palazzo D'Aronco, si terrà un incontro su ‘Donne: giustizia e legalità’. L'appuntamento, organizzato da Libera di Udine e da Coop. Alleanza 3.0, vedrà la partecipazione di Mara Lessio, sostituto Commissario della Questura di Udine, e della madre di una vittima della Sacra Corona Unita. La serata è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.