Morte di Astori: indagine per omicidio colposo. Martedì sarà eseguita l'autopsia

UDINE - La procura di Udine disporrà nella giornata di martedì 6 marzo gli esami autoptici sul corpo di Davide Astori. Lo ha annunciato il procuratore capo di Udine, Antonio De Nicolo. L'autopsia dovrà accertare la presenza di eventuali reati, come ad esempio «se qualcuno gli abbia dato qualcosa», ipotesi, che al momento, «è puramente astratta». Il procuratore ha poi precisato che Astori «era già morto da alcune ore quando è intervenuto il medico legale». La procura ha disposto l'acquisizione della documentazione sanitaria relativa a Davide Astori in possesso della Fiorentina e la società calcistica ha dato la disponibilità a fornire il materiale.

APERTA UN’INDAGINE PER OMICIDIO COLPOSO – Intanto, come ha confermato lo stesso De Nicolo, «è stata aperta un'indagine per omicidio colposo a carico di ignoti». "E' un dovere accertare se la morte di Astori è avvenuta per tragica fatalità o se qualcuno avrebbe dovuto percepire qualcosa", ha detto De Nicolo. L'avvio di questa procedura giudiziaria , ha concluso, «ci permette di individuare responsabilità se ci sono in chi lo seguiva». La stanza 118, al primo piano dell'ala nuova dell'hotel Là di Moret’ in cui il capitano della Fiorentina Davide Astori dormiva da solo, è stata trovata in ordine. A quanto si apprende da fonti investigative, non è stato trovato nulla di anomalo. Il giocatore era steso a letto sotto le coperte. Il malore, un probabile arresto cardiocircolatorio per cause naturali, lo avrebbe colto nel sonno. E' plausibile che il difensore non si sia dunque accorto di nulla. L'ultimo whatsapp Astori lo aveva scambiato intorno alle 23.30 di sabato sera con il compagno di squadra Marco Sportiello, con cui aveva da poco terminato una partita alla play station. Il portiere lo aveva avvisato che aveva dimenticato le scarpe nella sua stanza. Davide gli aveva risposto che le avrebbe prese la mattina seguente.

I FAMIGLIARI HANNO DORMITO NELLO STESSO HOTEL - I familiari di Astori, i genitori e i fratelli del calciatore, hanno passato la notte all'hotel Là di Moret, lo stesso albergo in cui sabato sera Davide è morto. I genitori erano stati raggiunti domenica mattina dalla drammatica notizia del decesso del figlio, contattati telefonicamente dai dirigenti della Fiorentina che si trovavano a Udine in ritiro con la squadra. Comprensibilmente sconvolti dal dolore, si sono messi in auto insieme ai fratelli di Davide e hanno raggiunto Udine intorno alle 15. Poi si sono spostati nelle celle mortuarie dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove hanno trascorso il pomeriggio. Domenica pomeriggio la compagna di Astori, Francesca Fioretti, partita da Firenze, è arrivata all'obitorio di Udine, seduta sul sedile posteriore di una monovolume, capo chino e gli occhi gonfi di pianto. La compagna è rimasta con Davide e i suoi familiari per oltre un'ora. Poi è ripartita per Firenze.