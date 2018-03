Elezioni, Martines ammette: «Sconfitta netta, ma governare in periodo di crisi fa perdere consensi»

UDINE – «La sconfitta del centrosinistra è chiara e impone al Partito Democratico due responsabilità immediate: aprire una seria discussione al suo interno e valutare le proposte che verranno dal Movimento 5 Stelle per un governo del Paese in un contesto europeo». È la prima analisi del dopo-voto per Francesco Martines, il sindaco di Palmanova, candidato all'uninominale di Udine per la Camera con il centro-sinistra. «Dobbiamo rispettare il voto dei cittadini che ci dimostra che le frequenze di ascolto e di comunicazione del centrosinistra non sono in sintonia con loro» anche se, aggiunge «la legge elettorale ha creato dei collegi uninominali di fatto inesistenti perché appiattiti all'interno del voto proporzionale. Di fatto non c'è possibilità di confronto tra candidati all'interno dello stesso collegio e questo affida di fatto il 100% dei seggi ad una suddivisione proporzionale».

CHI GOVERNA NON E' PREMIATO - «Governare in tempi di crisi economica proponendo riforme anche molto importanti purtroppo non attrae consensi. Coscienti di questo e di un sistema elettorale del tutto proporzionale, non possiamo perdere il senso di responsabilità e contribuire a sostenere il futuro del Paese all'interno di un contesto europeo. Ritengo che è nostro dovere valutare le carte che vorrà proporre il Movimento 5 Stelle, nell'interesse degli italiani". Quanto al Partito Democratico, Martines afferma che «è necessaria una profonda discussione all'interno del partito sia a livello regionale che nazionale per ricominciare a ricostruire un tessuto ormai sfilacciato».