Kiabi, a Udine con un nuovo store

MARTIGNACCO - Lo scorso weekend, sabato 3 e domenica 4 marzo, l’azienda di abbigliamento leader del mercato fast fashion ha inaugurato ad Udine uno store di 1.700 metri quadrati. Due giornate dedicate a tutti i clienti tra shopping, divertimento e sorprese. Oltre ai simpatici gadget donati da Kiabi, i visitatori del nuovo punto vendita hanno potuto usufruire di sconti a loro riservati, - 30%, su tutte le collezioni uomo, donna e bambino. E per i più piccoli una sorpresa davvero irresistibile: un fantastico trucca bimbi.

LO STORE - Dopo Firenze ed Ascoli, Kiabi è arrivata anche ad Udine all’interno di uno dei più importanti Shopping Center italiani: Città Fiera. Per il territorio la nuova apertura ha significato un aumento dell’indotto in termini di impiego. Le risorse che compongono il nuovo team sono 17, tutti ragazzi appassionati di moda che vogliono mettersi in gioco e crescere professionalmente di una realtà aziendale giovane e all’avanguardia. Kiabi Free pone sempre più al centro il cliente e le sue esigenze per rendere il momento dello shopping un’esperienza originale e divertente grazie a servizi personalizzati e alla crescente interazione tra l’acquisto digitale e quello effettuato all’interno dello store. Kiabi vuole accompagnare grandi e piccini durante i momenti più importanti della loro vita, dal ritorno a scuola, al primo appuntamento grazie ad un outfit per tutte le occasioni speciali!

IL BRAND - Kiabi è il brand nato in Francia nel 1978 per iniziativa della famiglia Muliez, gruppo che ha fondato Auchan, Decathlon, Leroy Merlin e Pimkie. Da quasi 40 anni a fianco delle famiglie di tutto il mondo con un’offerta di moda unica, divertente e accessibile, con un eccellente rapporto qualità prezzo. Kiabi oggi veste i momenti più belli della vita dei propri clienti, uomo, donna, bambino, bebè, premaman e taglie comode. Una shopping experience tecnologica e innovativa rende il momento dell’acquisto un vero e proprio divertimento da condividere con chi si ama, per un primo giorno di scuola o un appuntamento semplicemente perfetti e firmati Kiabi.