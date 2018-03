Smaltimento dei rifiuti: controlli del Noe in Fvg

UDINE - I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Udine hanno eseguito nel mese di febbraio otto controlli in altrettanti impianti che operano nel settore della raccolta, dello stoccaggio, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti in regione.

16 VERIFICHE - Nel corso dei controlli i militari del Noe hanno effettuato 16 verifiche sugli impatti ambientali correlati, quali scarichi o emissioni in atmosfera. Dagli accertamenti non sono emerse irregolarità o situazioni di particolari criticità. I controlli sono stati intensificati su disposizione e coordinamento del Comando Gruppo Tutela Ambientale di Milano come nel resto del Nord Italia allo scopo di individuare punti deboli, criticità e situazioni ritenute favorevoli allo sviluppo di incendi. Le ispezioni continueranno per tutto il mese di marzo.