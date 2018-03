Pavia di Udine, ruba merce per un valore di 100 euro: denunciato

PAVIA DI UDINE - I carabinieri della stazione di Pavia di Udine sono intervenuti in un esercizio commerciale di Pradamano dove hanno individuato e bloccato un cittadino romeno di 50 anni, residente in Udine, resosi protagonista di un furto. L'uomo aveva poco prima rubato dal punto vendita due bottiglie di liquore e 3 confezioni di accessori per occhiali per un valore complessivo di 100 euro.

La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari e il soggetto fermato è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di furto aggravato.