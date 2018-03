Gli eventi in programma mercoledì 7 marzo

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 7 marzo, a Udine e provincia, eccoli.

‘I momenti magici dell'arte’

Mercoledì 7 marzo, alle 17, a palazzo Torriani, torna l’iniziativa ‘I momenti magici dell'arte’ promossa dalla Delegazione Fai di Udine (Fondo Ambiente Italiano) in collaborazione con Confindustria Udine. Nell’occasione, Alma Maraghini Berni terrà una conferenza su ‘Tamara de Lempika e Frida Kahlo! Due pittrici straordinarie e due donne speciali’. Letture di Antonia Lenoci. Ingresso libero.

Vegan street food in arrivo!

A Udine è in programma un’apertura Pop-Up in programma mercoledì 7 marzo, dalle 18.30 alle 21 e giovedì 8 marzo, dalle 11.30 alle 14, e dalle 18.30 alle 21. Maggiori info, qui.

The Hate Desroyer

Anche quest'anno il mese di marzo sarà declinato al femminile con l'edizione 2018 di CalendiDonna, la manifestazione ideata e promossa dall'Assessorato alla Cultura e alle Pari Opportunità del Comune di Udine. Due gli appuntamenti in programma al Visionario: domani mercoledì 7 marzo, alle 20, sullo schermo The Hate Desroyer, il racconto intimo di una donna straordinaria. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Industria 4.0

Mercoledì 7 marzo, alle 10, nella sede di Viale Ungheria 28 a Udine, l’Associazione Piccole e Medie Industrie del Friuli Venezia Giulia – Confapi Fvg organizza con il Rina Services Spa un incontro volto a illustrare le condizioni in cui ricadono gli investimenti definibili come Industria 4.0, gli incentivi che il legislatore ha messo a disposizione e l’asseverazione necessaria affinché gli investimenti possano beneficiare dello specifico incentivo. Interverranno in veste di relatori Andrea Foschini del RINA Services SPA e Paolo Zorzenone, di Confapi FVG.

Vecchia sarai tu!

Vecchia sarai tu!, lo spettacolo interpretato da Antonella Questa, è in programma mercoledì 7 marzo, alle 21, al Teatro Adelaide Ristori di Cividale del Friuli. Info, qui.

Ode a Tina

’Ode a Tina’ (al Palamostre, mercoledì 7 marzo, alle 21) è un omaggio al genio e alla straordinaria vicenda umana della friulana Tina Modotti, fotografa, attrice, rivoluzionaria, splendente figura iconica del Novecento. Maggiori info, qui.

Dialoghi in biblioteca

Anche questa settimana torna con un nuovo appuntamento Dialoghi in biblioteca, il calendario di incontri organizzato dalla biblioteca civica ‘V. Joppi’ e dall'assessorato alla Cultura. Mercoledì 7 marzo alle 18 la sala Corgnali della biblioteca, in Riva Bartolini 5, ospiterà la presentazione del libro di Emanuele Franz ‘La storia come organismo vivente’, pubblicato l’anno scorso a Moggio Udinese da Audax. Per l'occasione dialogherà con l'autore il docente dell'università di Udine Franco Fabbro.

L’Ora delle Storie

L'ambiente e la natura saranno i grandi protagonisti dell'incontro di questa settimana dell'Ora delle Storie, l’appuntamento di narrazione per bambini organizzato dalla sezione Ragazzi della biblioteca civica ‘V. Joppi’. Mercoledì 7 marzo dalle 17 alle 17.50 i piccoli appassionati di storie potranno ascoltare le esperienze di due guardie forestali, che presenteranno la loro professione a salvaguardia dell’ambiente boschivo e più in generale della natura e del patrimonio faunistico e agroambientale. Come sempre gli incontri dell'Ora delle storie sono aperti liberamente e gratuitamente ai bambini dai 4 agli 8 anni.

Udine Design Week

Mercoledì 7 marzo, alle 18.30, Solari svelerà segreti e curiosità dei propri prodotti più iconici nell’incontro ‘Del Tempo e dell’Uomo’, organizzato dal negozio Robe di Casa, che proprio in occasione della Udine Design Week ha dedicato la propria vetrina agli orologi Solari rimessi recentemente in produzione con il progetto Lineadesign, Cifra 3 e Dator 60.