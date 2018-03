A 'Taste of Florence' in mostra il meglio dell'agroalimentare Fvg

UDINE - Ersa Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, parteciperà alla 13esima edizione di 'Taste of Florence', in programma dal 10 al 12 marzo a Firenze. Per Ersa si tratta della seconda volta in questa manifestazione, dopo la bella esperienza del 2015 che ha dato ottimi risultati dal punto di vista della visibilità ai prodotti regionali. Anche in questa edizione, dunque, Ersa parteciperà per la promozione di prodotti tipici, con lo scopo di far conoscere la nostra terra attraverso i suoi sapori. Saranno cinque i prodotti di nicchia dal Friuli Venezia Giulia, valutati dal comitato tecnico di Pitti Immagine / Food, a fare bella mostra a Taste of Florence: lo spazio dedicato vedrà affiancati in degustazione il frico, alcuni salumi tipici, il figo moro da Caneva, la gubana e la grande novità dell’Aronia Melanocarpa da produzione biologica del goriziano, una pianta appartenente alla grande famiglia delle Rosaceae che produce delle piccole piccole bacche viola dalle notevolissime qualità antiossidanti. Questi stessi cinque prodotti saranno anche in vendita nell’area mercato della manifestazione.

SALONE DEDICATO ALLE ECCELLENZE - 'Taste of Florence - Salone dedicato alle eccellenze del gusto e del food-lifestyle' è in programma presso la Stazione Leopolda di Firenze e si presenta come il salotto italiano del mangiare bene e stare bene. Una manifestazione dove si danno appuntamento i migliori operatori internazionali dell'alta gastronomia, ma anche il sempre più vasto e appassionato pubblico attento alle specialità alimentari regionali.

All’ultima edizione, Taste ha fatto registrare in tre giorni un’affluenza complessiva di quasi 16.000 presenze, con oltre 5.000 tra buyer e operatori del settore da oltre 50 paesi nel mondo. Alta anche l’attenzione da parte di stampa e televisioni nazionali e internazionali con più di 500 giornalisti italiani ed esteri accreditati e quasi 300 testate:una testimonianza del fatto che il lavoro dell’Ersa porterà, ancora una volta, le tipicità del Friuli Venezia Giulia sotto i riflettori che si meritano. Gli orari, dal 10 al 12 marzo, saranno i seguenti: il sabato dalle 9.30 alle 14.30 per gli operatori e dalle 14.30 la fiera apre anche al pubblico generico. Domenica dalle 9.30 alle 14.30 e dalle 14.30 anche per il pubblico generico. Lunedì ingresso anche per il pubblico generico dalle 9.30 alle 16.30.