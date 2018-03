Nasce ‘Women-Be’: il primo portale delle professioniste del web in Fvg

FVG - Sta per nascere in Friuli Venezia Giulia ‘WomEn-Be’, la prima piattaforma web con l’obiettivo di formare un database di professioniste del digitale. L’iniziativa parte da un’idea di Samantha Visentin, giornalista e social media manager che da più di 10 anni lavora sul territorio in ambito pubblicitario sia online che offline, collaborando con note aziende italiane e vari professionisti.

PERSONE QUALIFICATE CAPACI - Dall'esperienza in team e dalla conoscenza del settore è sorta la necessità di creare un elenco di persone qualificate capaci di rispondere alle nuove esigenze di una clientela che voglia sviluppare il proprio business sul web.

IL PROGETTO - si rivolgerà quindi alle aziende che desiderano espandere le proprie possibilità comunicative e commerciali in un settore in continua evoluzione. Gli interessati potranno così consultare un elenco di persone capaci di far fronte alle loro richieste e trovare le migliori soluzioni. Alle professioniste che vorranno essere inserite nel database verranno invece chieste solo conoscenze e competenze dimostrabili, anche per sconfiggere la piaga del lavoro improvvisato che rimane un grande problema del settore.

ATTIVITÀ - Tra le principali attività che WomEn-Be offrirà al pubblico troviamo: lo sviluppo e l’indicizzazione di siti web, la creazione di contenuti testuali e grafici per portali, blog e social network, la creazione e gestione di fan page su Facebook o di profili professionali su social come Instagram, Twitter, LinkedIn e Google Plus, strategie di e-commerce.

LE FIGURE PROFESSIONALI - Le professioniste ricercate sono web designer, specialiste Seo per il posizionamento sui motori di ricerca, specialiste Sem (esperte di pubblicità online Adwords), web analyst /google analytics, specialiste in analisi, social media manager, community builder, addette stampa e graphic designer.

CORSI - Nel portale troveranno spazio e diffusione anche corsi di formazione in aula, in azienda e ‘P-to-P’ (per professionisti e/o figure professionali in fase di sviluppo).

IL PORTALE - WomEn-Be verrà diffuso online attraverso azioni mirate che le stesse professioniste useranno per i propri clienti. La promozione del progetto passerà attraverso i canali social più noti e verrà coadiuvata da Faecbook Ads (campagne pubblicitarie su Facebook) e Google Ads (campagne pubblicitarie su Google). In fase di start-up verrà creato, inoltre, un evento al quale saranno invitate, oltre a delle esperte del settore, anche le principali aziende della Regione.

CROWFUNDING - In questi giorni WomEn-Be ha lanciato una campagna di crowfunding su Eppela, un portale riconosciuto a livello nazionale nell’ambito delle raccolte fondi. Un’iniziativa che si accompagna alla partecipazione del progetto a bandi europei, nazionali e regionali. L’invito ad aderire va ora a tutte quelle professioniste che vogliono far parte di questa grande banca dati al femminile, in un’ottica di sviluppo e crescita comune all’interno di un promettente settore come quello del web.