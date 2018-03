Secondo BancaFinanza, CrediFriuli è la miglior banca locale del Fvg

UDINE - CrediFriuli è la prima banca friulana nella Superclassifica stilata recentemente dal mensile economico BancaFinanza. Nella sua categoria, infatti (‘Banche piccole’, con un totale attivo del bilancio 2016 compreso tra 650 milioni e 5,2 miliardi di euro), si colloca al 14° posto nazionale (9° se si considerano solo le banche appartenenti al sistema del Credito Cooperativo) su 114, e prima tra quelle regionali della stessa dimensione, registrando un indice pari a 57,8.

ANALISI - Quest’ultimo è stato attribuito dal periodico finanziario analizzando i bilanci del 2016 di 551 istituti di credito italiani ed è il risultato dell’applicazione di un algoritmo che, contemporaneamente, considera gli indicatori di solidità, redditività e produttività i quali, a loro volta, vengono definiti utilizzando, per ciascuno di essi, tre indici strutturati che considerano singolarmente e/o congiuntamente la composizione dell’attivo e del passivo dello stato patrimoniale e del conto economico.

BRILLANTI RISULTATI IN TERMINI DI REDDITIVITÀ - Secondo BancaFinanza, dunque, CrediFriuli abbina a brillanti risultati in termini di redditività e produttività, una politica fatta di scelte prudenti, volte al rafforzamento dei propri parametri di solidità. «Siamo molto soddisfatti della posizione ottenuta in questa classifica – afferma Luciano Sartoretti, presidente di CrediFriuli - che si affianca al podio regionale, decretato recentemente dall’Atlante delle Banche Leader, edito annualmente dall’autorevole testata Milano Finanza». «Si tratta di riconoscimenti e risultati importanti – commenta il direttore generale, Gilberto Noacco – confermati anche nel 2017, che è stato un anno molto positivo, sia in termini di redditività e produttività, che di solidità, con un patrimonio che sfiora i 127 milioni di euro e un Cet 1del 19,83 per cento».