Gli eventi in programma giovedì 8 marzo

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma l'8 marzo, a Udine e provincia, eccoli.

Vegan street food in arrivo!

A Udine è in programma un’apertura Pop-Up in programma mercoledì 7 marzo, dalle 18.30 alle 21 e giovedì 8 marzo, dalle 11.30 alle 14, e dalle 18.30 alle 21. Maggiori info, qui.

Diario di una casalinga serba

Donne in festa, al Teatro Pasolini di Cervignano, per la ricorrenza dell’ 8 marzo: nell’ambito della Giornata internazionale della donna: avventura, memoria, giustizia e riflessione, Coop Alleanza 3.0 organizza - in collaborazione con il Comune di Cervignano – Assessorato alla cultura e alle pari opportunità e l’ Associazione culturale Teatro Pasolini - una serata teatrale con la visione di Diario di una casalinga serba, uno spettacolo di e con Ksenjia Martinovic, prodotto dal Css Teatro stabile di innovazione del Fvg. L’ingresso sarà libero e l’inizio è per le 20.45. Maggiori info, qui.

'E aprile ci colse impreparate’

Anà-Thema Teatro assieme ad Andos - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno - organizza per giovedì 8 marzo, alle 20.45, al Teatro della Corte di Osoppo (Ud) uno spettacolo dal titolo: 'E aprile ci colse impreparate’ per la regia Andrea Pahor. La serata avrà un ingresso a offerta libera. L’intero ricavato dello spettacolo sarà devoluto all’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. Maggiori dettagli, qui.

Cittadinanza onoraria

Giovedì 8 marzo, al Teatro Palamostre con inizio alle 20.45 verrà conferita la cittadinanza onoraria alla moglie di Tiziano Terzani e presidente della giuria del premio letterario internazionale intitolato proprio al grande scrittore e giornalista scomparso nel 2004 promosso dall'associazione vicino/lontano insieme alla stessa famiglia Terzani.

Calendidonna

Alle 18, nello Spazio Cantina-palazzo Mantica in via Manin 18 le ragazze del Palio Teatrale Studentesco, coordinate dal Teatro Club di Udine, interpreteranno ‘Voci di poetesse del Friuli’.

Il Velo Della Donna

Giovedì 8 marzo, alle 17, al Museo Archeologico Nazionale è in programma Speciale Percorsi In Rosa, Il Velo Della Donna. Percorso a ritroso su alcuni aspetti della condizione femminile dall'oggi alle più antiche culture del Vicino Oriente. Conferenza di Maria Vittoria Tonietti (Università degli Studi di Firenze).

All’ospedale di Udine

In occasione della Festa della Donna che si celebra l’8 marzo, la clinica di ginecologia e ostetricia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, diretta dal professor Angelo Cagnacci, sarà aperta con 2 servizi ambulatoriali e 2 servizi di ecografia per valutare e consigliare le donne con servizi di prevenzione, diagnosi e cura in ginecologia con focus speciale sui fibromi uterini.I servizi saranno gratuiti e operativi, senza pagamento e senza prenotazione , dalle 15 alle 20, al primo piano del padiglione 6 dell’Ospedale di Udine. L’iniziativa Open day - dedicata alla ginecologia - è promossa da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia.

‘Questo non è amore'

Nell’ambito della campagna di sensibilizzazione «Questo non è amore», nel pomeriggio dell’8 marzo dalle 16 alle 18, l’Ufficio mobile della Polizia di Stato sarà presente con tutto il suo equipaggio nella Piazza Lionello di Udine. L’iniziativa, organizzata dalla Questura di Udine e dal Comune di Udine, si terrà in occasione della «Giornata Internazionale della Donna», celebrazione che costituisce motivo per ricordare all’opinione pubblica la necessità di una difesa dei diritti delle donne. Con tale intento, presso il Camper della Polizia contro la violenza di genere saranno presenti anche i rappresentanti dei centri antiviolenza.

‘Malafemmina’

Giovedì 8 marzo, alle 21, alla Chiesa di Santa Maria dei Battuti, Concerto ‘Malafemmina’, da Rio de Janeiro a Napoli con alcune delle più note melodie in rosa: Alessia Martegiani, voce, Maurizio Di Fulvio, chitarra, Ivano Sabatini, contrabbasso, musiche di Antonio Jobim, Salve D’Esposito, Miles Davis, Astor Piazzolla, Antonio De Curtis, Armando ‘Chick’ Corea, Consuelo Velazquez. Il concerto sarà preceduto dalla presentazione di una selezione dei lavori di Fait Maison, atelier di tessuti antichi. Ingresso libero.

Giornata Mondiale del Rene

Giovedì 8 marzo in occasione della tredicesima edizione della Giornata Mondiale del Rene che nel 2018 coincide con la Giornata della Donna al Centro commerciale Città Fiera verrà offerta una mattinata gratuita di prevenzione delle malattie renali. Sarà sufficiente presentarsi dalle 10 e alle 14 al primo piano di Città Fiera, in locale appositamente adibito per effettuare gratuitamente la misurazione della pressione arteriosa, l’esame urine e il dosaggio ematico della creatinina, esami utili a definire la funzionalità dei reni. Con questi semplici controlli si può identificare una patologia renale in fase precoce per prevenirne l’evoluzione e le sue complicanze.

L'Ora delle Storie

Giovedì 8 marzo alle 17, per il ciclo 'Una corolla di storie', torna invece anche il tour dei lettori del Club dei Tileggounastoria nei quartieri con una tappa nella biblioteca di viale Forze Armate 4. Come sempre l'incontro si concluderà con un laboratorio di attività creative ed espressive, collegato alle storie, realizzato in collaborazione con l’associazione culturale «San Lazzaro». Anche in questo caso la partecipazione è libera e gratuita ed è rivolta ai bambini dai 4 ai 6 anni. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0432/1272585, o consultare il sito, oppure rivolgersi direttamente alla sezione Ragazzi in Riva Bartolini 3