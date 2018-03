Incidente in A4: autostrada chiusa e 8 chilometri di coda

FVG - Incidente nella mattinata dell’8 marzo in autostrada. Secondo le prime informazioni, il sinistro si è verificato fra cinque mezzi pesanti. Al momento sono circa 8 i chilometri di coda. Fra le persone coinvolte ci sarebbe anche un ferito, che non avrebbe riportato gravi traumi. E' stato chiuso il tratto di A4 fra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia. Chiusa anche l’entrata di Latisana in direzione del capoluogo veneto.