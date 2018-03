Incidente fra 4 mezzi: un ferito a San Giovanni al Natisone

SAN GIOVANNI AL NATISONE - Incidente fra quattro mezzi e traffico bloccato per oltre un'ora sulla strada regionale 58 a Villanova del Judrio, nel comune di San Giovanni al Natisone.

LE CAUSE SONO IN FASE DI ACCERTAMENTO - Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio del 7 marzo: tre furgoni e un’auto si sono scontrati al semaforo di Villanova del Judrio. Uno dei tre furgoni, come anticipato da Il Gazzettino, si è ribaltato finendo in mezzo alla carreggiata.

I SOCCORSI - Ferito il giovane che era al volante del mezzo che si è ribaltato, un ragazzo del posto, che è stato soccorso dal personale medico. Assieme ai sanitari giunti con un’ambulanza, sono arrivati anche i vigili de fuoco, che hanno messo in sicurezza i furgoni e l'auto, e la polizia stradale di San Giovanni al Natisone che si è occupata degli accertamenti e dei rilievi del caso. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso, non sarebbe in pericolo di vita.