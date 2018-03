L'ateneo apre 'Punto Impresa', luogo di contatto con le aziende

UDINE – Si chiama 'Punto Impresa' ed è il nuovo sportello aperto dall’Università di Udine per facilitare il contatto tra il mondo accademico e le imprese. Per la prima volta attivato all’interno della sede dell’ateneo, il servizio, che rientra all’interno del progetto 'Cantiere Friuli' dell’università ed è sostenuto dalla Fondazione Friuli, mira a diventare il primo punto di contatto preferenziale per le imprese che hanno la necessità di collaborare con l’ateneo su ricerca, didattica e placement. «Gli obiettivi – spiega il rettore Alberto De Toni – sono quelli di attivare un punto di accesso unico e integrato al mondo accademico e di favorire la collaborazione tra ateneo, aziende ed enti territoriali, anche per facilitare processi di innovazione trasversale e aperta». Rivolto a imprese regionali, nazionali e internazionali, enti territoriali, docenti, gruppi di ricerca, laureati e laureandi, lo sportello punta a creare un nodo di connessione per avvicinare domanda e offerta, rafforzare la rete tra università e imprese, creando nuovi modelli di innovazione, formazione per l’impresa e collegamento con il mondo del lavoro.

«I modi in cui università e impresa possono collaborare – spiega Marco Sartor, delegato al placement, alumni e al rapporto con le imprese - sono molteplici e spaziano dalla didattica alla ricerca, dai tirocini pre laurea all’inserimento lavorativo post laurea, fino ai dottorati di ricerca, ai premi di laurea e alle borse di studio, all’acquisizione di licenze di brevetti e alle commissioni o collaborazioni di studi di ricerca». Il Punto Impresa sarà anche uno sportello 'mobile'. Dopo la prima presentazione alle associazioni di categoria e al mondo imprenditoriale, in programma venerdì 23 marzo alle 11 a palazzo di Toppo Wassermann, in via Gemona a Udine, il nuovo servizio inizierà un roadshow, ovvero un percorso di divulgazione delle iniziative accademiche alle imprese del territorio. Il Punto Impresa ha già avviato una stretta collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizi alle imprese dell’Agenzia regionale per il lavoro. L’ateneo e l’ente regionale organizzeranno congiuntamente una serie di incontri con le aziende, dando la possibilità in un’unica occasione di ottenere indicazioni su attività complementari e strettamente legate: da un lato ricerca, didattica e placement di laureandi/laureati, dall’altro strumenti di finanziamento e recruiting.

Il Punto Impresa sta inoltre potenziando sinergie con numerosi soggetti territoriali quali le Camere di Commercio e associazioni industriali e di categoria regionali. Punto Impresa è attivo dal 6 marzo ed ha sede a palazzo Antonini, al civico 4 di via Petracco, con orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e contatti via e-mail all’indirizzo puntoimpresa@uniud.it o telefonando allo 0432-556394. Informazioni all’indirizzo www.uniud.it/puntoimpresa