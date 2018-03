Aria di Festa 2018: torna lo storico appuntamento enogastronomico

SAN DANIELE DEL FRIULI - Venerdì 22 giugno il Consorzio del Prosciutto di San Daniele darà il via all’edizione 2018 di Aria di Festa, celebre manifestazione che da oltre trent’anni si tiene nella cittadina di San Daniele del Friuli situata nel cuore del Friuli Venezia Giulia e che ha come protagonista indiscusso proprio il Prosciutto di San Daniele Dop. Appuntamento alle 19.00 con l’imperdibile inaugurazione in piazza e il taglio della prima fetta, per proseguire durante tutto il weekend con eventi culturali, lezioni di cucina, degustazioni e attività per conoscere il territorio.



UN PERCORSO ENOGASTRONOMICO - Nei quattro giorni di kermesse, i ristoranti, i locali e i prosciuttifici aperti ai visitatori trasformano la cittadina friulana in un percorso enogastronomico alla scoperta del Prosciutto di San Daniele Dop, con l’intento di far vivere in prima persona il profondo legame tra questa eccellenza italiana e il territorio in cui viene prodotta, e offrire un’esperienza sensoriale unica e a 360 gradi.

IN PROGRAMMA, inoltre, come di consueto corsi con maestri di cucina che illustreranno come utilizzare il Prosciutto di San Daniele per realizzare piatti raffinati e ricchi di gusto; immancabili, anche, gli appuntamenti con le degustazioni per imparare ad apprezzare al meglio il prodotto, come riconoscerlo, affettarlo e conservarlo. Le vie del piccolo centro, inoltre, saranno animate da caratteristici stand gastronomici che offriranno ai visitatori assaggi di San Daniele DOP in deliziose combinazioni con altri prodotti tipici del territorio e in abbinamento a vini e birre.

LA KERMESSE ITINERANTE - Ad anticipare la manifestazione friulana, dopo il grande successo della scorsa edizione, torna 'Aria di San Daniele', versione itinerante della manifestazione, che da maggio a dicembre porterà l’eccellenza e la convivialità del Prosciutto di San Daniele DOP in selezionati locali delle principali città e più frequentate località turistiche italiane, con un calendario di oltre 50 appuntamenti. Queste alcune delle tappe previste: partenza da Milano a maggio, a seguire Verona, Firenze, Torino, Bari e Napoli.

Tutti gli aggiornamenti sul calendario delle tappe del tour, disponibili sul sito www.ariadisandaniele.it.