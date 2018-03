Spaccata a Tavagnacco: nel mirino ancora una profumeria

TAVAGNACCO – Ancora una spaccata in una profumeria della provincia friulana. Dopo l’arresto della banda che si era specializzata proprio in furti di questo tipo a San Giovanni al Natisone. Questa volta a essere presa di mira è stata la profumeria Elysee di Tavagnacco: i ladri prima hanno sfondato la vetrina, riuscendo ad arraffare profumi e prodotti per il corpo prima di darsi alla fuga.

L’allarme è scattato alle 4 di venerdì mattina. Sul posto è intervenuta una pattuglia dell’Italpol e in seconda battuta i carabinieri e la Polizia. Si cerca un’utilitaria di colore chiaro, che sarebbe la responsabile del colpo. Ancora da quantificare l’entità dei danni subiti dal punto vendita, che in passato era già finito nel mirino dei ladri, ma certamente il bottino avrà un valore di qualche migliaia di euro.