Gli eventi in programma venerdì 9 marzo

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 9 marzo, a Udine e provincia, eccoli.

‘Udineuropa’

Udine capitale d’Europa, per l’8^ edizione della prestigiosa e variegatissima mostra-mercato -, promossa dalla Confcommercio-Fiva (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) in co-organizzazione con il Comune - di prodotti enogastronomici e artigianali provenienti da numerosissimi Paesi europei, oltre che da molte regioni del Belpaesene. A marzo nuovo appuntamento con ‘Udineuropa’: l'evento, a ingresso libero, è in programma dal 9 all’11 marzo in piazza I Maggio, e vedrà la presenza di oltre 150 espositori. Maggiori info, qui.

Calendidonna

Proseguono gli appuntamenti di Calendidonna 2018, il ricco cartellone messo a punto dagli assessorati alla Cultura e alle Pari Opportunità del Comune di Udine per l'8 marzo, giornata internazionale della donna. Il 9 marzo, alle 19 nella Casa delle Donne ‘Paola Trombetti’ in via Pradamani 21, l'attrice Serena Di Blasio darà voce ad alcuni brani tratti da alcuni testi proprio sul tema della violenza di genere. ‘Selavì, Adela’, questo il titolo della serata, rappresenta il primo di tre appuntamenti con letture sceniche per dare voce a ‘voci di donne ai margini’. La serata è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Udine Design Week

Il 9 marzo è in programma un appuntamento con il designer Ilkka Suppanen al Civico 87, negozio d’arredo (in viale Venezia, all’angola con piazzale XXVI luglio), alle 17.

Eric Clapton: Life in 12 Bars

Il bellissimo documentario musicale di Lili Fini Zanuck sul grande musicista dalla vita tumultuosa e tormentata, era uscito nelle sale italiane solo per gli ultimi tre giorni di febbraio, ma il distributore Lucky Red ha fatto un'eccezione per il Cinema Sociale di Gemona, rendendo il film ancora disponibile per alcuni spettacoli a marzo. Uno degli appuntamenti è in programma venerdì 9 marzo, alle 17, e alle 21.30. Info: www.cinemateatrosociale.it, 348 8525373.

‘La nascita di un Fiupa ed altri racconti’

‘Una storia che ha sapore di vita, tra canarini e suonar di campane’. Così Angelo Floramo titola la prefazione all’ultimo libro del dottore Mario Gasparini ‘La nascita di un Fiupa ed altri racconti’ (Corvino Edizioni), che verrà presentato venerdì 9 marzo, alle 18.30, alla libreria Tarantola di Udine. A moderare l’incontro ci sarà il musicologo Alessio Screm.

Musei di Udine: tre dipinti quattrocenteschi tornano al loro splendore

I tre dipinti su tavole quattrocentesche di area umbro-toscana e appartenenti alle collezioni della Galleria d'Arte Antica dei Musei del Castello di Udine saranno presentate, restituite nel loro splendore originario, venerdì 9 marzo alle 18 nel Salone del Parlamento sempre in castello. Maggiori info, qui.