UDINE – Ha fruttato 18.364 euro l’ultima campagna lanciata da Aspiag Service (la concessionaria Despar per il Triveneto e l’Emilia Romagna) a sostegno di Andos, l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. ‘Il mondo ha bisogno delle donne’, questo lo slogan scelto, ha consentito a tutti i clienti dei supermercati Despar, Eurospar e Interspar, nella settimana tra il 24 febbraio e il 4 marzo, di lasciare un’offerta libera alle casse. Offerta che l’8 marzo è stata consegnata all’Andos, sodalizio che si occupa di assistenza psicofisica a donne operate per tumore al seno, e di educazione sanitaria per la prevenzione delle neoplasie mammarie.

«La nostra è una realtà importante - afferma la presidente di Andos Fantin - perchè oltre al supporto psicologico cerchiamo di dare risposte ulteriori come la donazione della parrucca e il tatuaggio dell'areola mammaria Un'iniziativa come questa ci permette di pagare un medico che opererà all'ospedale civile di Udine».