Prepara una torta 'alla marijuana' e manda i genitori all'ospedale

UDINE - Prepara una torta, ma decide di aggiungerci un ‘ingrediente segreto’: della marijuana. Il caso ha però voluto che il dolce sia stato notato subito dai genitori che, ingolositi dal bell’aspetto della torta, hanno subito voluto assaggiarne una fetta.

INTOSSICATI - Non si aspettavano certo che poco dopo si sarebbero sentiti male. Prima alcuni strani sintomi, e poi la corsa all’ospedale, dove è stata diagnosticata un’intossicazione. Il fatto si è verificato a Udine nei giorni scorsi. Al momento sono in corso le indagini da parte dei carabinieri che perquisita l’abitazione della famiglia non hanno trovato nulla se non ciò che restava della torta che il 23enne aveva preparato per sè. Ora il dolce è stato inviato al laboratorio per le analisi del caso.