La friulana I.co.p. Spa al lavoro per la nuova metropolitana di Parigi

BASILIANO - La Società I.CO.P. Spa di Basiliano ha concorso con successo all’aggiudicazione della commessa da 1,71 miliardi di euro della nuova linea 16-1 della metropolitana di Parigi. L’opera prevede la realizzazione di 4 stazioni della metropolitana - Saint-Denis Pleyel, La Courneuve "Six Roads", Le Bourget e Blanc-Mesnil – e di 19,3 chilometri di tratta della linea della metropolitana, oltre ad altre opere accessorie.

LA MEGA-COMMESSA - si inserisce nell’ambito del progetto «Grand Paris Express», il progetto infrastrutturale più grande al mondo attualmente in fase di esecuzione, che prevede la costruzione di oltre 200 chilometri di reti metropolitane a Parigi e nell’Ile de France. La commessa è stata aggiudicata al raggruppamento di imprese capitanato dal Gruppo Eiffage (terzo operatore edile francese, con 14 miliardi di volume d’affari consolidato e con 64 mila dipendenti). «I.CO.P. Spa collabora da diversi anni con il gruppo transalpino – spiega Piero Petrucco, vice presidente e consigliere delegato di I.CO.P. Spa -, in particolare nella realizzazione delle fondazioni speciali per i cantieri del progetto Grand Paris. I.CO.P. Spa ha già completato le attività sulla Linea 14, è tuttora impegnata nella realizzazione della stazione T2B sulla linea 15 e si appresta, nel corso dell’anno, ad iniziare le attività sulla nuova importante commessa appena acquisita sulla linea 16. A tale proposito, il valore delle attività fondazionali ammonta a circa 250 milioni di euro di lavori e di questi 100 milioni saranno realizzati dalla locale stabile organizzazione del Gruppo Icop presso la quale lavorano circa 100 dipendenti, in buona parte provenienti dal Friuli e dal resto d’Italia».

CON QUESTA IMPORTANTE ACQUISIZIONE, prosegue il piano di crescita all’estero del Gruppo I.CO.P. impegnato a diventare uno dei principali operatori nel settore delle fondazioni speciali ad alto contenuto tecnologico a livello europeo. Presenza storica nell’edilizia friulana, con un volume d’affari superiore ai 100 milioni di euro e con un organico di circa 350 dipendenti, I.CO.P. Spa ha da diversi anni focalizzato le proprie attività in settori edili specifici, in particolare microtunnel e fondazioni speciali, consolidando in tali ambiti un riconosciuto know how. In regione, l’azienda è attualmente impegnata nella realizzazione della nuova Piattaforma Logistica del Porto di Trieste.