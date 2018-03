I carabinieri scoprono (e denunciano) uno spacciatore di 20 anni

MAGNANO IN RIVIERA – Un 20enne residente nei dintorni di Magnano in Riviera è stato denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo, i carabinieri di Magnano in Riviera hanno fermato un’auto con a bordo due ventenni, uno dei quali è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di marijuana, di un grinder, di un bilancino di precisione e di 90 euro in contanti.

La successiva perquisizione domiciliare, operata nell’abitazione del giovane, ha consentito di rinvenire ulteriori 0,5 grammi di marijuana, di un grinder, di un altro bilancino di precisione nonché di 44 bustine di cellophane di varie dimensioni da utilizzare per il confezionamento dello stupefacente. La droga e il denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio, sono stati sequestrati e il giovane è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.