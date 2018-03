Easy Driver di Rai Uno ritorna in Friuli Venezia Giulia

FVG - La trasmissione Easy Driver di Rai Uno dedicata a turismo e automobili ritorna in Friuli Venezia Giulia durante la puntata che andrà in onda sabato 10 marzo alle 11.45. In particolare, il programma condotto da Veronica Gatto e Metis Di Meo manderà in onda le riprese effettuate tra Udine, Cividale del Friuli, Cormòns e Rivolto, sede delle Frecce Tricolori.

OSPITE D'ECCEZIONE - Bruno Pizzul, che accompagnerà i telespettatori in alcuni dei suoi luoghi del cuore in Friuli Venezia Giulia. Il programma, che ha come destinatari principali gli appassionati di motori, racconta in ogni puntata un viaggio descrivendo, oltre alle caratteristiche delle auto utilizzate, anche le località percorse. La puntata è frutto di una sempre più consolidata collaborazione tra PromoTurismoFVG e la produzione del programma.