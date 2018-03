Escursione archeologica, geologica e naturalistica per scoprire il territorio friulano

TARCENTO - Sabato 10 marzo (dalle 8.45, alle 16), in occasione dell'apertura delle attività delll’Associazione Naturalistica Friulana di Tarcento per il 2018, è in programma una visita al 'fronte geologico', attraverso alcuni siti geologici e archeologici del territorio.

LA GIORNATA DI ESCURSIONE - È prevista la partenza dalla sede del Museum di Tarcento (via Pascoli, 25) per raggiungere il sito archeologico di Longeriaco (Magnano in Riviera), ci si dirigerà quindi a Useunt per osservare le trasformazioni geologiche che caratterizzano le montagne del territorio. Una pausa per un pranzo in compagnia prima di raggiungere l'ultima tappa: le cascate di Crosis, sito di interesse geologico e paleontologico.

Per partecipare è richiesta la prenotazione: 3383679587 (Giordano Marsiglio)

