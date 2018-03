Friulano e lingue minoritarie: tre nuovi spettacoli teatrali

UDINE - Tre nuovi spettacoli teatrali all'insegna della lingua e della cultura friulana. All'auditorium Menossi è tutto pronto per l'avvio della 55^ rassegna del Teatro friulano e delle lingue minoritarie, curata dall’associazione culturale Udine Sipario e promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Udine e dal circolo culturale ricreativo Sant’Osvaldo.

IL PRIMO APPUNTAMENTO è in programma domenica 11 marzo alle 17 con Caterina Tomasulo e Tiziano Cossettini, protagonisti dello spettacolo ‘Lui e lei… universi paralleli’, esilarante commedia dedicata alla vita di coppia raccontata secondo due verità opposte.

LA RASSEGNA PROSEGUIRÀ DOMENICA 25 MARZO con le situazioni comiche di ‘Butinle sul ridi’, interpretate dai Trigeminus. Il notissimo duo manzanese regalerà un cabaret arguto e sagace attraverso un repertorio di sketch che traggono spunto dalla vita di ogni giorno.

DOMENICA 8 APRILE toccherà alla compagnia Terzo Teatro di Gorizia chiudere il programma della manifestazione portando in scena lo spettacolo ‘El tesoro de Franz Josef’, liberamente ispirata ad un’idea di Jacques Deval. La commedia è uno scanzonato omaggio alle memorie di un passato asburgico, di cui sopravvivono le tracce nel Friuli orientale e nella Venezia Giulia. Il mito imperiale è raccontato in friulano, sonziaco, goriziano e triestino attraverso una spassosa varietà di colori espressivi.

TUTTI GLI SPETTACOLI SI TERRANNO NELL’AUDITORIUM MENOSSI in via San Pietro 60 con orario di inizio alle 17. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: Puntoinforma, riva Bartolini 5 (tel. 0432 1273717, www.agenda.udine.it).