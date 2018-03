Proseguono i lavori in autostrada: nuove chiusure

FVG - Varo degli impalcati metallici del cavalcavia sulla strada comunale di Modeano e quello sulla strada provinciale che da Palmanova porta a San Giorgio di Nogaro, posizionamento delle chilometriche lungo i new jersey centrali e posa del portale a cavalletto lungo l’autostrada A23. Sono i principali lavori in programma per questo fine settimana, che richiederanno la chiusura notturna dell’autostrada.

QUANDO - Dalle 21 di sabato 10 marzo, alle 8 del mattino di domenica 11 marzo sarà chiusa la A4 fra Latisana e Palmanova in entrambe le direzioni e la A23 fra Udine Sud e l’interconnessione A4/A23 (nodo di Palmanova) in entrambe le direzioni. Chiuso anche il casello di Latisana in direzione Trieste, con uscita obbligatoria a Latisana per chi proviene da Venezia ed è diretto a Trieste. Chiuso il casello di San Giorgio di Nogaro in entrambe le direzioni. Istituita l’uscita obbligatoria a Palmanova per chi proviene da Trieste ed è diretto a Venezia e chiuso anche il casello medesimo in direzione Venezia. Infine, l’uscita obbligatoria per il traffico proveniente da Tarvisio, diretto verso l’interconnessione A23/A4 (nodo di Palmanova), sarà Udine Sud e, lo stesso casello, verrà chiuso sempre in direzione nodo. Saranno chiuse anche le aree di servizio di Gonars Nord e Gonars Sud dalle 18 fino alle 8 del mattino.