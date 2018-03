Gli eventi in programma sabato 10 marzo

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 10 marzo, a Udine e provincia, eccoli.

Udineuropa

Udine capitale d’Europa, per l’8^ edizione della prestigiosa e variegatissima mostra-mercato -, promossa dalla Confcommercio-Fiva (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) in co-organizzazione con il Comune - di prodotti enogastronomici e artigianali provenienti da numerosissimi Paesi europei, oltre che da molte regioni del Belpaesene. A marzo nuovo appuntamento con ‘Udineuropa’: l'evento, a ingresso libero, è in programma dal 9 all’11 marzo in piazza I Maggio, e vedrà la presenza di oltre 150 espositori. Maggiori info, qui.

La bastarda di Istanbul

Premio Persefone 2016 come miglior spettacolo teatrale, Premio Persefone e Premio Franco Cuomo 2016 come miglior attrice a Serra Yilmaz, un’infinità di ‘tutto esaurito’ nei principali teatri italiani, questo il curriculum delle prime tre stagioni dello spettacolo di Angelo Savelli La bastarda di Istanbul che andrà in scena per la prima volta anche nel circuito Ert, sabato 10 marzo al Teatro Odeon di Latisana.

Ofelia, Porzia, Lady Machbeth e Goneril

Dopo Giulietta, la celebre innamorata shakespeariana, saranno Ofelia, Porzia, Lady Machbeth e Goneril i personaggi attorno ai quali ruoterà il secondo appuntamento, il 10 marzo alle 17, alla libreria Tarantola di Udine (via Vittorio Veneto 20), di ‘Di morte si vive (nel tempo e nella memoria)’, la nuova iniziativa curata da Marisa Sestito inserita nel programma di Calendidonna 2018. Come negli altri incontri (il terzo e ultimo il 25 marzo), protagoniste saranno alcune memorabili figure femminili del teatro tragico shakespeariano. Delle loro vite si tracceranno i momenti cruciali, delle loro morti si coglierà la qualità di volta in volta struggente, dimessa, rancorosa, trionfante. L’ascoltarne le parole permetterà di cogliere la pregnanza di lingua e pensiero, non di rado più incisiva e autentica delle esternazioni dei partner. Durante l'appuntamento Nicoletta Oscuro e Prince Orji leggeranno alcuni brandi dei testi shakespeariani. La partecipazione è libera.

Chroma_ don't be frightened of turning the page

Alessandro Sciarroni debutta a Teatro Contatto con la sua ultima creazione Chroma_ don't be frightened of turning the page in scena sabato 10 marzo 21 al Teatro S. Giorgio di Udine e, al termine dello spettacolo, incontra il pubblico. Chroma_ don't be frightened of turning the page, si sviluppa con il disegno luci a cura di Rocco Giansante, con l’impianto sonoro originale creato da Paolo Persia e con la drammaturgia scritta a quattro mani assieme a Su-Feh Lee, e percorre una nuova pratica perfomativa concentrata sul concetto di migrazione in senso ampio. www.cssudine.it.

Eric Clapton: Life in 12 Bars

Il bellissimo documentario musicale di Lili Fini Zanuck sul grande musicista dalla vita tumultuosa e tormentata, era uscito nelle sale italiane solo per gli ultimi tre giorni di febbraio, ma il distributore Lucky Red ha fatto un'eccezione per il Cinema Sociale di Gemona, rendendo il film ancora disponibile per alcuni spettacoli a marzo. Uno degli appuntamenti è in programma sabato alle 15.30 e alle 22. Info: www.cinemateatrosociale.it, 348 8525373.

Sales Academy

Sabato 10 marzo, dalle 9 alle 13, alla sede Mercedes-Benz è in programma l'Open Day di presentazione del progetto Sales Academy, la scuola di formazione per consulenti di vendita ideata nel 2015 dal Gruppo Autostar e che il 26 marzo ripartirà con la nuova edizione.

‘Il Vizietto’

Sabato 10 marzo i Papu con ‘Il Vizietto’ chiudono il cartellone dei grandi ospiti del Teatro della Corte di Osoppo. Si alzerà il sipario su uno spettacolo ironico e profondo allo stesso tempo in cui si può ridere senza vergogna e divertirsi senza complessi di colpa, grazie alla leggerezza e alla poesia con cui sono trattati temi tanto attuali quanto delicati come quelli di famiglia, maternità, omosessualità.

‘La legge non è donna’

‘La legge non è donna’. È il titolo della conferenza sugli aspetti teorici e giuridici della violenza di genere organizzata per il 10 marzo, alle 16 nell'auditorium Toppo Wassermann in via Gemona 92 dall'associazione universitaria Iris e da Rete Lenford, avvocatura per i diritti lgbt L'incontro, organizzato all'interno del ricco calendario di Calendidonna 2018 messo a punto da Comune e Commissione Pari Opportunità, vedrà la partecipazione, di Sergia Adamo (università di Trieste), Solune Moreau (associazione Iris), e di Patrizia Fiore e Maddalena Bosio (Rete Lenford). La conferenza, introdotta da Yuuki Gaudiuso, è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

VisioKids

Nuovo appuntamento con VisioKids, sabato 10 marzo, alle 15, ed eccezionalmente domenica 11 alle 14.30: sullo schermo del Visionario Belle & Sebastien – Amici per sempre, terzo capitolo della saga cinematografica dai racconti di Cécile Aubry. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

‘Il codice omertoso della violenza’

La violenza di genere, troppo spesso e purtroppo, è coperta da un velo di omertà all'interno delle famiglie in cui avviene. Da qui l'idea di organizzare una conferenza proprio su queste tematiche. L'appuntamento è per sabato 10 marzo, alle 18.30, nella sala polifunzionale di via Veneto 164 a Cussignacco. ‘Il codice omertoso della violenza’, questo il titolo dell'incontro, introdotto dal consigliere delegato di quartiere Mario Barel, vedrà la partecipazione, oltre che dell'assessora alle Pari Opportunità, Cinzia Del Torre, e della presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine, Sara Rosso, della dottoressa Costanza Stoico, psicoterapeuta, giudice onorario e consulente presso il tribunale dei minori. A lei il compito di evidenziare, anche attraverso esempi, come il codice omertoso della violenza sia l'elemento che impedisce alle vittime di denunciare i loro ‘aguzzini’. A tutte le donne presenti verrà donato un omaggio floreale e, al termine della serata, seguirà un brindisi di saluto.

Una notte al mulino fra codici segreti e crittologia

Una notte al museo degna di una spy story: sabato 10 marzo al Mulino di Adegliacco (Tavagnacco) Giovani curiosi di scienza da 7 a 11 anni potranno trascorrere un’intera notte in compagnia di tanti amici e di coinvolgenti attività alla scoperta dei codici segreti. È necessaria l’iscrizione, da effettuare via mail all’indirizzo iscrizioni@immaginarioscientifico.it. Informazioni: www.immaginarioscientifico.it, 040224424 oppure 0432571797.

‘Donne che curano’

‘Donne che curano’ è il titolo del convegno che si terrà sabato 10 Marzo, con inizio alle 9 e fine alle 16.15, alla Sala Anfiteatro sita al quarto piano del Padiglione d’Ingresso dell’Ospedale di Udine. Organizzato in occasione della Giornata Internazionale della donna, il convegno tutto al femminile che vede come Responsabile Scientifico la dott.ssa Claudia Andreetta e come Coordinatore la dott.ssa Alessandra Bin, entrambe del Dipartimento di Oncologia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine mira ad esaltare e valorizzare la presenza femminile in tutti gli ambiti della sanità. Quindi non più ‘Donne che curano donne’ ma semplicemente: ‘Donne che curano’.

CreAttiviamoci: sapori e profumi etnici alla ‘Casa del Campo’

Sabato 10 marzo, dalle 12.30 alle 18, alla ‘Casa del Campo’ di via Mentana, a Udine, prenderà vita un momento di interazione e aggregazione dedicato alle famiglie: intorno a una tavola imbandita dei cibi preparati dai richiedenti asilo ospitati da Oikos si creerà il dialogo e la conoscenza. Tutti i dettagli, qui.

‘Immagine donna’

Nella settimana dell’8 marzo l'arte torna a bussare alla porta della 4^ cicoscrizione con una nuova mostra dedicata all'universo femminile. Sarà inaugurata sabato 10 marzo alle 18.30 nei locali espositivi di via Pradamano 21 ‘Immagine donna’, esposizione che proporrà una carrellata di opere fotografiche e pittoriche firmate da una quindicina di espositori tra i quali Avelino De Sabbata, Pier Paolo Mazzon, Valeria Varagona e Victor Rocuzzo. La mostra, curata dall’associazione culturale ‘Quadrante Arte’ e dal circolo fotografico ‘Il Grandangolo’ e promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Udine, vuole raccontare le sfaccettature e le sfumature del mondo femminile, immortalate dagli artisti. La mostra sarà aperta al pubblico fino al prossimo 30 aprile il lunedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, martedì e giovedì dalle 15 alle 18, venerdì dalle 9 alle 12. Ingresso libero. Per informazioni: Puntoinforma riva Bartolini 5 (tel.0432 1273717, www.agenda.udine.it).

Radio Onde Furlane

L'analisi dei risultati delle elezioni per Camera e Senato, il nuovo scenario in via di definizione a Roma e le sue ripercussioni a livello regionale. Una settimana dopo il voto del 4 marzo scorso e a meno di due mesi delle elezioni per il consiglio regionale e per la presidenza del Friuli-Venezia Giulia, su su Radio Onde Furlane, si prova a fare il punto della situazione con un confronto a più voci tra esponenti politici e commentatori, all'interno della nuova puntata della rubrica di approfondimento settimanale Dret & Ledrôs. L'appuntamento, curato e condotto dal direttore dell'emittente, Mauro Missana, con la collaborazione redazionale di Enrico Turloni, è previsto sabato 10 marzo in diretta con inizio alle 9.30 e in replica domenica 11 dalle 8 e mercoledì 14 dalle 15.

Orchestra a plettri, ricordi e progetti

Sabato 10 marzo concerto nella chiesa di San Valeriano dell’Orchestra a Plettro Città di Codroipo, con inizio alle 20.30. L’orchestra a plettro composta di professionisti, esperti, cultori e appassionati musicisti che con costanza e dedizione riscontrano, a ogni loro esibizione in pubblico, un successo strepitoso.