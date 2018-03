Incidente stradale a Pozzuolo: fra i feriti una donna in gravidanza

POZZUOLO DEL FRIULI - Tamponamento a catena. Fra i feriti una donna in stato di gravidanza. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio del 9 marzo a Pozzuolo del Friuli, lungo via Quarto Genova, all’altezza del civico 52.

L’INCIDENTE - La chiamata al numero unico di emergenza è arriva quando erano passate da poco le 15. Nell’incidente stradale, le cui dinamiche sono in fase di accertamento da parte delle autorità, sono rimasti coinvolti tre veicoli, tutte le persone che si trovavano all’interno dei mezzi sono riuscite a uscire autonomamente, compresa una signora in ‘stato interessante’.

I SOCCORSI - La Sores - sala operativa regionale di emergenza sanitaria - ha inviato sul posto due ambulanze in codice giallo. Dopo una prima valutazione sul posto, la donna in stato di gravidanza è stata portata, in codice giallo, al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Udine. Anche gli altri feriti sono stati accompagnati, in codice verde, al pronto soccorso del capoluogo friulano. Sul posto, assieme ai sanitari sono intervenuti anche i carabinieri di Latisana e i vigili del fuoco partiti dal comando di Udine.