Gli eventi in programma domenica 11 marzo

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma l'11 marzo, a Udine e provincia, eccoli.

Cristina D’Avena al Palmanova Outlet Village

La voce più amata da grandi e piccini, domenica 11 marzo, alle 17, sarà l’ospite d’onore al Village per un pomeriggio all’insegna delle storiche sigle dei cartoni animati. Per saperne di più, qui.

Udineuropa

Udine capitale d’Europa, per l’8^ edizione della prestigiosa e variegatissima mostra-mercato -, promossa dalla Confcommercio-Fiva (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) in co-organizzazione con il Comune - di prodotti enogastronomici e artigianali provenienti da numerosissimi Paesi europei, oltre che da molte regioni del Belpaesene. A marzo nuovo appuntamento con ‘Udineuropa’: l'evento, a ingresso libero, è in programma dal 9 all’11 marzo in piazza I Maggio, e vedrà la presenza di oltre 150 espositori. Maggiori info, qui.

Diario di un brutto anatroccolo

‘Splendido’, ‘straordinario’, ‘indimenticabile’: questi gli aggettivi con cui la critica ha accolto Diario di un brutto anatroccolo, terzo e ultimo spettacolo della fortunata rassegna ‘Teatro Bambino’ in programma al Teatro Nuovo Giovanni da Udine domenica 11 marzo con inizio alle 17, realizzata con il sostegno di Banca Popolare di Cividale e impresa edile Rossi F.lli di Variano di Basiliano. www.teatroudine.it

La bastarda di Istanbul

Premio Persefone 2016 come miglior spettacolo teatrale, Premio Persefone e Premio Franco Cuomo 2016 come miglior attrice a Serra Yilmaz, un’infinità di ‘tutto esaurito’ nei principali teatri italiani, questo il curriculum delle prime tre stagioni dello spettacolo di Angelo Savelli La bastarda di Istanbul che andrà in scena per la prima volta anche nel circuito Ert, domenica 11 marzo al Teatro Candoni di Tolmezzo, alle 20.45.

VisioKids

Nuovo appuntamento con VisioKids eccezionalmente domenica 11 alle 14.30: sullo schermo del Visionario Belle & Sebastien – Amici per sempre, terzo capitolo della saga cinematografica dai racconti di Cécile Aubry. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Eric Clapton: Life in 12 Bars

Il bellissimo documentario musicale di Lili Fini Zanuck sul grande musicista dalla vita tumultuosa e tormentata, era uscito nelle sale italiane solo per gli ultimi tre giorni di febbraio, ma il distributore Lucky Red ha fatto un'eccezione per il Cinema Sociale di Gemona, rendendo il film ancora disponibile per alcuni spettacoli a marzo. Uno degli appuntamenti è in programma domenica alle 13.30 e alle 20.15. Info: www.cinemateatrosociale.it, 348 8525373.

Note in Castello

Prosegue nel Salone del Parlamento del Castello di Udine la rassegna concertistica Note in Castello, promossa dall’Ert e dal Comune di Udine in collaborazione con i Civici Musei cittadini. Dopo il debutto con il Trio Operacento, Note in Castello ospiterà domenica 11 marzo alle 11 il progetto Vaga Luna, firmato dal baritono della Staatsoper di Amburgo, Viktor Rud, e da una delle arpiste più ricercate d’Europa, Mara Galassi.