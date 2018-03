Vinyl arriva a Udine la mostra mercato del vinile

UDINE - La puntina ritorna a girare anche nel capoluogo del Friuli. Succede domenica 18 marzo, al Palacus di via delle Scienze 100 (zona Università Rizzi), con ‘Vinyl Udine – Mostra mercato del vinile e cd usato da collezione’: dalle 10 alle 19, sugli oltre 500 metri quadri del campo di gioco allestito ad hoc per l’occasione, i visitatori – a fronte di un prezzo di ingresso di appena 3 euro - potranno trovare oltre 25 espositori, scelti con cura tra i migliori del Triveneto e dalla Slovenia e dotati di un campionario di migliaia di ‘dischi neri’.

NEL PIENO DI UN TREND DEL VINILE che ha fatto registrare nel 2017 – soltanto in Italia - quasi 10 milioni di euro di ricavi, una crescita del 52% e una quota di mercato passata dal 3 al 6%, ‘Vinyl Udine’ irrompe sulla scena regionale, affiancandosi alle analoghe e consolidate manifestazioni di Trieste e Pordenone e trasformando per un giorno la città del Tiepolo nella capitale della musica su supporto fisico. Oltre a un ampio parcheggio e a un servizio bar attivo tutto il giorno, i visitatori troveranno al Palasport dei Rizzi anche la possibilità di scambiare i propri pezzi da collezione con gli espositori presenti. Un altro modo per essere protagonisti della ‘controrivoluzione’ di 33 e 45 giri rispetto a sua (ex) maestà lo streaming. Per info pagina Facebook ‘Vinyl Udine’ e cell. 345 261 0331.