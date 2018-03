Serata di degustazione dei prodotti AQUA per salutare la primavera

UDINE - Difficile trovare un modo migliore per salutare la primavera, che non sia omaggiandola con cibo di stagione e musica di qualità. Mercoledì 21 marzo, nell’antico Folador di Villa Rubini a Merlana di Trivignano Udinese, prenderà vita il dinner show di Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori in collaborazione con Ersa Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, per un evento in occasione dell’inizio della primavera. Ancora una volta, le star della ristorazione friulana metteranno in scena (e in tavola!) quanto di meglio e di più raffinato propone il Friuli Venezia Giulia.

AQUA - Protagonisti, in questa serata d’eccezione, saranno i prodotti della tradizione a marchio AQUA, il marchio collettivo ‘Agricoltura Ambiente Qualità’ riconosciuto dalla UE, concesso dalla Regione Friuli Venezia Giulia e gestito dall'Ersa: gli chef dei 20 ristoranti del gruppo Fvg Via dei Sapori si sfideranno nella loro rilettura, cucinando piatti facili da eseguire ma allo stesso tempo, capaci di trasmettere nuove suggestioni, direttamente davanti agli occhi del pubblico. Ma, ovviamente, nessun piatto di alta cucina potrà essere servito da solo. Così, ad accompagnare le ricette marchiate AQUA, ci saranno una selezione di vini proposta da 22 vignaioli di alcune tra le più prestigiose aziende vinicole friulane aderenti anch'esse al Consorzio Fvg la Via dei Sapori che creeranno l’abbinamento perfetto. Durante la serata prenderanno dunque vita piatti originali e contemporanei, che avranno come base i prodotti AQUA : torta iridea e salmerino, vongole veraci e cozze, formaggi, mele, patate, miele, asparago bianco e carne suina.

I PIATTI, dunque, sono ideati e realizzati dagli chef dei ristoranti di Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori, che lavorano sempre secondo la filosofia che non banalizza la tradizione né rifiuta l’innovazione. Ognuno di questi venti ristoratori affonda le radici culinarie nella propria storia che va dalle montagne della Carnia al mare di Muggia, passando per le zone collinari e le Valli del Natisone, fino alla campagna friulana, elaborando con sapienza la tradizione – espressa dai prodotti a marchio AQUA – e interpretandola secondo il proprio istinto culinario.

ECCO DUNQUE LA LISTA DEI RISTORANTI CHE ADERISCONO - Al Gallo di Pordenone, Al Grop di Tavagnacco, Al Lido di Muggia, Al Paradiso di Paradiso, Al Ponte di Gradisca d’Isonzo, All’Androna di Grado, Campiello di San Giovanni al Natisone, Carnia di Venzone, Costantini di Tarcento, Da Nando di Mortegliano, Da Toni di Gradiscutta, Ilija Tarvisio, Là di Moret di Udine, La Primula di San Quirino, La Subida di Cormòns, La Taverna di Colloredo di Monte Albano, La Torre di Spilimbergo, Lokanda Devetak di San Michele del Carso, Mondscheine di Sappada, Sale e Pepe di Stregna, Vitello d’Oro di Udine.

‘TIRAMISÙ, UNA COMMEDIA GOLOSA’ - L’evento sarà inoltre arricchito dalla presentazione della monografia ‘Tiramisù, una commedia golosa’, del docente di enogastronomia, consulente enologico e presidente del Consorzio Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori Walter Filiputti, che verrà omaggiata ai presenti. Un volume che racconta la vera storia di uno dei dolci più amati al mondo e che proprio durante la serata sarà proposto nelle rivisitazioni degli chef: per l’occasione, infatti, diversi di loro proporranno l’assaggio di tiramisù descritti nel testo. L’ouverture del dinner show, così come la chiusura con i dolci, i gelati, il caffè e i distillati, sarà affidata a 15 Artigiani del gusto, ovvero piccoli e grandi produttori agroalimentari di livello assoluto che, uniti a ristoratori, ai vignaioli e insieme ai prodotti AQUA contribuiscono a valorizzare il cibo e e il territorio del Friuli Venezia Giulia.

L’evento inizierà alle 19.30. L’entrata sarà consentita fino alle 20.30.

Informazioni: Tel.: 0432 538752 – info@friuliviadeisapori.it