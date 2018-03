Martignacco, 18enne deferito in stato di libertà per furto aggravato

MARTIGNACCO - I Carabinieri della Stazione di Martignacco sono intervenuti presso un esercizio commerciale del posto dove hanno individuato e bloccato un 18enne residente a Udine il quale, poco prima, previa rimozione della placca antitaccheggio, si era impossessato di un paio di scarpe del valore di 10 euro.



PERQUISITO CON SE' AVEVA ANCHE DROGA - Nel corso della perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso della pinza utilizzata per rimuovere il dispositivo di sicurezza e di poco meno di un grammo di sostanza stupefacente (hashish). La refurtiva è stata riconsegnata dai Carabinieri all’avente diritto, la pinza e lo stupefacente sono stati sequestrati ed il giovane è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di furto aggravato ed amministrativamente segnalato quale assuntore di stupefacenti.