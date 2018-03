La nutrizione diventa 'virale': lanciato il quiz sulla mangiare sano

UDINE - Rendere accattivante la nutrizione e avvicinare in modo divertente i cittadini ai canoni della corretta alimentazione, perché la prevenzione inizia a tavola. Anche la biologia diventa sempre più social: artefice di questa rivoluzione tecnologica è la biologa nutrizionista Marta Ciani - ingaggiata anche dalla testata Gazzetta dello Sport e dall'emittente Raiuno per i quali terrà una rubrica fissa - che ha lanciato, con notevole ricadute positive, il gioco «Indovina gli ingredienti... vinci una visita gratuita!».

IL QUIZ - Da qualche settimana, infatti, chi è connesso con il profilo Facebook dell'esperta, può partecipare al quiz: Ciani posta le foto delle sue colazioni sane, dei pasti e delle cene secondo i principi della dieta mediterranea aggiornata e del piatto della Salute by Harvard (frutta, verdura, cereali integrali, legumi, frutta secca, semi, acqua, olio, poca carne, preferibilmente bianca e/o pesce azzurro). Gli utenti sono invitati a indovinare gli ingredienti che costituiscono il piatto. Sui social si sono scatenati i concorrenti e molti si avvicinano alla ricetta esatta, anzi c'è già chi ha vinto lo screening gratuito. «Ho deciso di lanciare questo gioco perché lo ritengo non solo educativo, ma anche incentivante l'assunzione dei corretti nutrienti. In più, mettendo in palio la visita gratuita con me, i cittadini sono ancora più motivati!», dichiara la biologa nutrizionista che ha in serbo altri interessanti giochi social per coinvolgere la popolazione.