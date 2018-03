Che tempo farà domenica 11 marzo? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - Non sarà una domenica di bel tempo quella che attende il Friuli Venezia Giulia. L'Osmer Fvg prevede cielo coperto con probabili deboli piogge sparse al mattino, in estensione e intensificazione in giornata. Le piogge si faranno intense dal pomeriggio, specie in pianura e sulle Prealpi; ad alta quota vento forte da sud e nevicate abbondanti, in genere oltre i 1.700 metri circa, forse a quote inferiori verso il Cadore e superiori sulle Giulie e sulle Prealpi. Sulla costa dal pomeriggio soffierà Scirocco sostenuto con mareggiate sulla fascia lagunare.