Probabili mareggiate sulla costa, neve abbondante in montagna: nuova allerta meteo

FVG - Allerta regionale (la 9 del 2018) della Protezione Civile del Fvg per l’11 marzo (dalle 18, fino alle 23.55). Secondo quanto riportato da una nota, «saranno possibili mareggiate e fenomeni di acqua alta sulla costa nella serata, in particolare in concomitanza al picco di marea previsto tra le 20 e le 21».

DOMENICA SULLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA passerà infatti un intenso fronte, proveniente dal Mediterraneo occidentale, che sarà preceduto da correnti sciroccali molto umide e miti. Un fronte che sarà più attivo nel pomeriggio-sera. In seguito, il tempo rimarrà instabile e incerto per vari giorni.

PER LA GIORNATA DELL’11 MARZO – Sono dunque previste piogge intense dal pomeriggio e la sera, specie in pianura e sulle Prealpi; ad alta quota ci sarà vento forte da sud e nevicate abbondanti, in genere oltre i 1600 metri circa. Sulla costa dal pomeriggio soffierà Scirocco sostento con probabili mareggiate sulla fascia lagunare, specie la sera con rinforzo da sud del vento fino a 70-80 km/h su laguna.