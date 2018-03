Perde il controllo del furgone della nettezza urbana e si schianta: grave un 44enne

PASIAN DI PRATO - Era alla guida del furgone della nettezza urbana quando, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il palo di un tabellone della pubblicità.

L’INCIDENTE stradale si è verificato nella mattinata dell’11 marzo, prima delle 7, in via Colloredo, a Pasian di Prato. La persona al volante, un uomo di 44 anni, originario del Mali e residente a Udine, sarebbe in gravi condizioni. L’uomo, dopo l’impatto, è rimasto incastrato nell'abitacolo. Per estrarlo, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del capoluogo friulano, giunti sul posto assieme alla polizia stradale e ai sanitari. Trasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine le sue condizioni sarebbero serie. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di una fuoriuscita autonoma causata, forse, da un colpo di sonno. La polizia stradale di Udine si sta occupando delle verifiche del caso.