Rubano il portafogli di una 84enne e le svuotano il conto con il bancomat

BUJA – Prima derubano un’anziana, poi spendono i suoi soldi per acquistare profumi. E’ accaduto a Buja, con i carabinieri della locale stazione che hanno denunciato a piede libero due cittadini romeni di 53 e 36 anni per l’ipotesi di furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento.

Il fatto risale allo scorso 6 ottobre. I due furfanti, in Italia senza fissa dimora, erano riusciti a impossessarsi del portafogli di una 84enne in un esercizio commerciale di Buja contenente 150 euro. I due uomini erano riusciti a mettere le mani anche sul bancomat dell’anziana, utilizzandolo per un prelievo di 600 euro e per un acquisto di profumi per un valore di 450 euro. Dopo essersi accorta dell’accaduto, l’84enne ha sporto denuncia ai carabinieri, i quali, al termine di un’indagine piuttosto complessa, sono riusciti a rintracciare i responsabili.