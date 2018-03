Gli eventi in programma lunedì 12 marzo

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 12 marzo, a Udine e provincia, eccoli.

Calendar Girls

Lo spettacolo - ispirato da una storia vera, il testo teatrale di Tim Firth è divenuto poi film di successo grazie alla regia di Nigel Cole e all’interpretazione di Helen Mirren - ha per protagoniste Angela Finocchiaro e Laura Curino, assieme alla ‘nostra’ Ariella Reggio, a Corinna Lo Castro, Carlina Torta, Matilde Facheris, Elsa Bossi, Noemi Parroni, Titino Carrara e Stefano Annoni. La commedia, diretta da Cristina Pezzoli, sarà ospite del circuito Ert, lunedì 12 marzo alle 21 al Teatro Sociale di Gemona.

‘Mis(s)kappa va in scena la seconda parte di ‘Selavì’

Proseguono gli appuntamenti di Calendidonna 2018, il ricco cartellone messo a punto dagli assessorati alla Cultura e alle Pari Opportunità del Comune di Udine per l'8 marzo, giornata internazionale della donna. Il 12 marzo, alle 21.30, al Circolo Arci ‘Mis(s)kappa in via Bertaldia 38 a Udine l'attrice Caterina Di Fant darà voce a brani tratti da alcuni testi proprio sul tema della violenza di genere. ‘Selavì, Gioia’, questo il titolo della serata curata dal Teatro della Sete, rappresenta il secondo di tre appuntamenti con letture sceniche per dare voce a ‘voci di donne ai margini’.

Sounds Good!

Nuovo appuntamento con Sounds Good!, ciclo di film in lingua originale con sottotitoli in italiano: lunedì 12 marzo alle ore 20 sullo schermo del Visionario Ricomincio da noi , commedia British brillante e agrodolce diretta da Richard Loncraine ed interpretata da Imelda Staunton e Timothy Spall! Come sempre disponibile presso la cassa del cinema la scheda per la comprensione del testo a cura di Wall Street English. Questa settimana potrete vedere in versione originale (spagnola) anche Una donna fantastica, film vincitore del premio Oscar come miglior film straniero. Per maggiori informazioni sugli orari di programmazione del film, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.

Quartetto Furiant

Prestigioso appuntamento, lunedì 12 marzo, organizzato dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e dagli Amici della Musica di Udine: alle 20.30 il Teatro Palamostre ospiterà gli archi del Quartetto Furiant insieme all’inossidabile Karl Leister, star del concertismo internazionale, già primo clarinetto dei Berliner Symphoniker e applaudito virtuoso al fianco di Herbert von Karajan. L’ensemble è composto da Stefano Mesaglio e Vlad Popescu ai violini, Mladen Somborac alla viola e Nika Svarc al violoncello.

‘Manlio Tamburlini e l'albergo Nazionale di Udine’

Lunedì 12 marzo alle ore 20.30 nella sede dell'Anpi di Udine presso l'ex Caserma Osoppo di via Brigata Re, 2 9, verrà presenta to il volume intitolato ’Manlio Tamburlini e l'albergo Nazionale di Udine’ di Bruno Bonetti. Dialoga con l’autore Elvio Ruffino della Presidenza Provinciale dell’Anpi. Introduce l'incontro Antonella Lestani, Presidente della Sezione Anpi ‘Città di Udine’.

Lavoro e agricoltura: un incontro all'Informagiovani

Sviluppare un'idea di business al passo con i tempi nel settore agricolo. Il lavoro e l'ambiente saranno i temi al centro del prossimo incontro organizzato dall'Informagiovani, in programma lunedì 12 marzo alle 16.30 nei locali di viale Ungheria 39. Il responsabile del circolo Legambiente di Udine Marino Visintini e il giovane agricoltore udinese Roberto Franzolini illustreranno le caratteristiche delle attività lavorative nel settore agricolo e nei servizi a esso collegati: il settore manifatturiero, quello amministrativo, dei servizi, le attività di ricerca e di sviluppo. L’incontro è gratuito. Per informazioni: tel. 0432 292329, e-mail: infgioud@iol.it, www.informagiovani.udine.it, Facebook, Twitter: @InfgioUdine.

‘Una corolla di storie’

Lunedì 12 marzo alle 17, per il ciclo ‘Una corolla di storie’, torna invece anche il tour dei lettori del Club dei Tileggounastoria nei quartieri con una tappa nella biblioteca di via Pradamano 21. Come sempre l'incontro si concluderà con un laboratorio di attività creative ed espressive, collegato alle storie, realizzato in collaborazione con l’associazione culturale ‘San Lazzaro’. Anche in questo caso la partecipazione è libera e gratuita ed è rivolta ai bambini dai 4 ai 6 anni. Per informazioni sulle attività della sezione Ragazzi tel. 0432 1272585 – sito.