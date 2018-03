Che tempo farà lunedì 12 marzo? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - L'Osmer Fvg, per lunedì 12 marzo, prevede nuvolosità in genere variabile, più persistente la copertura sui monti e ad est dove saranno più frequenti piogge sparse in genere moderate, più consistenti sulle Prealpi Giulie; quota neve oltre i 1.200 metri circa. Ci sarà sia qualche fase di tempo migliore, specie su pianura e costa, che qualche probabile rovescio temporalesco dal pomeriggio in pianura. Possibili locali nebbie notturne in pianura. Previsione incerta.