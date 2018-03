FVG - A seguito dell'intenso fronte di domenica sera, sulla regione Fvg, prevarranno correnti occidentali e depressionarie, fredde in quota, per cui sarà favorita l'instabilità e il tempo incerto per vari giorni.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata del 13 marzo, avremo dunque cielo in prevalenza nuvoloso con probabili precipitazioni sparse e intermittenti ma anche fasi di tempo migliore. Quota neve oltre i 1200 metri circa. Di notte possibili nebbie in pianura.