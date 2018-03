Attraversa il torrente passando per il guado: la corrente travolge il mezzo

PREMARIACCO - Una mossa a dir poco azzardata che poteva avere un tragico epilogo. Nella mattinata del 12 marzo, una persona a bordo della sua auto è stata travolta dalle acque del Malina, a Premariacco, mentre era intenta ad attraversare il torrente passando attraverso il guado.

ALL'OPERA I VIGILI DEL FUOCO - La persona al volante del mezzo ha tentato di 'passare' il guado ma, viste le copiese piogge che hanno interessato la regione nella giornata dell'11 marzo, la forte corrente ha travolto il veicolo. L'automobile è finita nel letto del corso d'acqua ed è stata trascinata per alcuni metri. Per il conducente dell'auto molta la paura ma fortunatamente tutto si è risolto bene. Per salvare il guidatore e recuperare l'automobile sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra di sub e con un'autoscala.