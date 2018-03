‘Prisoner 709 Tour’: Caparezza sbarca in Fvg

PALMANOVA - Il meraviglioso e storico scenario della piazza Grande di Palmanova, Città Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco, accoglierà, sabato 7 luglio, l’unico concerto in Friuli Venezia Giulia del nuovo ‘Prisoner 709 Tour’ di Caparezza, rapper molfettano autentica star della musica italiana.

IL CONCERTO - L’evento, speciale anteprima di Onde Mediterranee Festival, è realizzato in collaborazione con, Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Palmanova, Agenzia PromoTurismoFVG e Zenit srl. Onde Mediterranee Festival, giunto alla sua 22° edizione, si conferma tra i principali contenitori di musica e di approfondimento culturale in ambito regionale e annuncerà a breve il programma completo, anche quest’anno denso di appuntamenti di altissimo livello.

I BIGLIETTI per questo nuovo importante happening dell’estate musicale in Friuli Venezia Giulia, saranno in vendita on line sul circuito Ticketone a partire dalle 10 di martedì 13 marzo e in tutti i punti autorizzati dalle 10 di venerdì 16 marzo. Info www.euritmica.it e punti vendita su www.azalea.it. Caparezza è un vecchio amico di Onde Mediterranee: nel 2004 si esibì al Parco Europa Unita di Cervignano in un acclamatissimo concerto e nel 2008 riuscì a riempire la Piazza di Monfalcone con oltre 10 mila persone, un evento che ancora molti ricordano.